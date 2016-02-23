Нацбанк розширив можливості банків для отримання рефінансування

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанови №90 і №100, які набирають чинності 4 квітня 2016 року.

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За оцінками регулятора, зазначені зміни дозволять банкам задовольняти свої короткострокові потреби в ліквідності. У той же час, підвищення гнучкості регулювання ліквідності банківської системи є необхідною умовою для ефективної реалізації монетарної політики в рамках режиму таргетування інфляції, перехід до якого планується до кінця 2016 року.

Зокрема, НБУ надав банкам можливість використовувати механізм роловера - надання банку нового кредиту для виконання раніше взятих зобов'язань, який можна буде застосовувати для погашення кредитів рефінансування та овернайт під заставу державних облігацій України та депозитних сертифікатів НБУ.

Також Нацбанк розширив перелік цінних паперів, прийнятих в якості застави за кредитами овернайт та операцій прямого репо, дозволивши банкам надавати в якості забезпечення за кредитами овернайт та операціями прямого репо облігацій міжнародних фінансових організацій.

Крім того, НБУ надав банкам можливість збільшувати, зменшувати або проводити заміну застави за кредитами рефінансування, у той час як до цих пір була можливість тільки його зменшення в разі часткового погашення кредиту.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 17 лютого цього року надав доступ до операцій з підтримки ліквідності банків, віднесених до категорії проблемних, для ефективного виконання функції кредитора останньої інстанції.

Обсяг заборгованості банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування у січні знизився на 3,484 млрд грн, або на 3,3%, до 102,364 млрд грн.

У 2015 році українські банки повернули НБУ 8,2 млрд грн за виданими кредитами рефінансування.