Нацбанк заявив про достатні фінансові ресурси для підтримки гривні

Про це йдеться в коментарі заступника глави НБУ Олега Чурія, переданому УНІАН. За його словами, дії регулятора спрямовані на згладжування надмірних коливань курсу гривні. Так, з початку року Нацбанк провів три аукціони з купівлі валюти, на яких придбав $65,7 млн і 10 аукціонів з продажу, під час яких продав $238,5 млн. Тобто чистий продаж валюти регулятором склав $172,8 млн.

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Олег Чурій підкреслив, що пожвавлення ділової активності в країні, відновлення політичної стабільності і продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом повинні усунути тимчасові дисбаланси на валютному ринку, які викликані як тимчасовими, так і фундаментальними ринковими факторами, що знижують пропозицію іноземної валюти.

Серед фундаментальних чинників представник НБУ насамперед назвав зниження цін на світових сировинних ринках і девальвацію валют країн - торговельних партнерів України.

У свою чергу, сезонний спад ділової активності в січні викликав зниження надходжень валютної виручки в лютому, а політична нестабільність і зволікання з відновленням співпраці з Міжнародним валютним фондом несприятливо позначаються на очікуваннях бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, гривня в лютому 2015 року знецінилася до долара за офіційним курсом до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/$. Після введення НБУ ряду обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня зміцнилася до 21,5-23,5 грн/$ і утримувалася в цьому коридорі більше 9 місяців.

З середини січня 2016 року котирування гривні до долара рушили в сторону зниження - до 24-25 грн/$ в січні і до 26-27 грн/$ в лютому, а курси готівкового і "чорного" ринків досягали 27-29 грн/$.

Сьогодні, 23 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,20/27,30 грн/$. Середньовиважений курс за даними НБУ до 17:00 встановився на рівні 27,2339 грн/$.