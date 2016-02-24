Британський банк Standard Chartered отримав збиток вперше за 26 років

Британський фінансовий конгломерат Standard Chartered Plc поніс у 2015 році величезні збитки вперше з 1989 року, передає Bloomberg.

«Наші результати за 2015 рік вкрай слабкі і багато в чому неприйнятні. Але 2016-й буде ще одним важким роком, в цьому сумнівів немає», — з такою заявою виступив гендиректор банку Білл Вінтерс.

Зокрема, у 2015 році збиток Standard Chartered до сплати податків становив $1,5 млрд у порівнянні з $4,2 млрд прибутку роком раніше.

Доходи конгломерату знизилися на 15% до $15,4 млрд, розмір проблемних кредитів збільшився з $2,1 млрд до $4 млрд. Крім того, банк витратив $1,8 млрд на реструктуризацію, в тому числі списав $1 млрд найбільш ризикових кредитів.

У 2015 р. активи банку знизилися до $640 млрд проти $726 млрд в 2014 р. Хоча Standard Chartered зареєстрований у Великобританії, 94% кредитів видано в інших країнах.

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Як повідомляється, Вінтерс вже провів кадрові перестановки в банку і планує скоротити 15 тис. з 86 тис. співробітників, а також реструктурувати третину з $315 млрд активів, зважених з урахуванням ризику. Річний бонус керівництва банку буде замінено відстроченою винагородою, яку виплатять тільки в тому випадку, якщо банк доб'ється цілей до 2018 р. Наприклад, сам Уінтерс отримає $8,4 млн на додаток до фіксованої винагороди, яка становить $2,3 млн.

Як пише Gazeta.ru, інші найбільші світові банки також несуть значні витрати. Зокрема, голови британського HSBC і другого за величиною банку Швейцарії Credit Suisse Group AG вирішили скоротити свої річні премії через втрати в банківській сфері.