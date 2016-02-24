У Росії через брак грошей знову уріжуть антикризовий план

У Росії з необхідних на план підтримки економіки 250 млрд рублів (3,2 млрд дол. - ред.) в уряду є лише 120 млрд рублів антикризового фонду, пише газета "Коммерсантъ" з посиланням на лист міністра фінансів РФ Антона Силуанова.

За інформацією видання, Мінфін констатує, що фактично зараз в уряду в антикризовому фонді є 65 млрд рублів (відповідно до закону про бюджет). Ще приблизно 55 млрд рублів в ньому можуть з'явитися в квітні - коли федеральне казначейство спрямує у фонд незатребувані залишки бюджету-2015.

Лише ці 120 млрд руб., пише Силуанов, уряд може розподілити без правки бюджету на цей рік, тоді як його рішеннями вже розподілено 35 млрд рублів коштів антикризового фонду. Всього ж в плані враховано видатки з фонду на 170,7 млрд рублів.

Мінфін РФ пропонує спосіб вирішення проблеми: за дорученням президента уряд має право витратити в 2016 році до 342,2 млрд рублів, фактично з президентського резерву. Втім, очевидно, що уряду доведеться доводити президенту, що антикризовий план важливіший, зазначає "Коммерсантъ".

У результаті міністр пропонує скоротити витрати з антикризового фонду до 120 млрд рублів, причому в цей список потрібно включити і витрати за вже прийнятим рішенням, пов'язаним з окупованим Кримом і Україною, на 17,1 млрд рублів. У президента ж голова Мінфіну пропонує просити не 203 млрд рублів (повна сума заявок плану, що не вписується в антикризовий фонд), а до 130 млрд рублів.

За підсумками Мінфін передбачає збереження фінансування машинобудування, велике скорочення антикризових витрат МОЗ (з 45,8 млрд рублів до 13 млрд рублів) і підтримки експорту через ВЕБ, Росексімбанк і Російський експортний центр (з 25,3 млрд рублів до 9 млрд рублів). Силуанов також вважає неможливим субсидування за кредитами промпідприємств на 10 млрд рублів і підтримку промислового машинобудування ("підтримка створення нових зразків") на 21 млрд рублів. Мінфін наполягає на створенні резерву на 34,9 млрд рублів на непередбачені витрати.

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Паралельно з цим фінансове відомство РФ критикує і негрошові частини плану, які не передбачають прямого фінансування, - міністр констатує, що не менш третини з них призведе до втрат бюджетної системи. В основному це стосується нових податкових пільг.