ЄС може розморозити активи Богатирьової, Арбузова та Іванющенка в березні – експерт

Європейські санкції можуть бути зняті з корупційних активів не тільки екс-міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової, а і колишнього екс-голови НБУ Сергія Арбузова та відомого як Юрій Єнакієвський Юрія Іванющенка. Про таке в ефірі "5 каналу" заявила директор громадської організації "Центр протидії корупції" Дарія Каленюк.

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"Ми будемо знати, по кому знімуть санкції 6 березня 2016 року, фактично за два тижні. Це щорічний перегляд санкцій Європейським Союзом відбуватиметься, і саме зараз експерти Європейського Союзу переглядають ті файли, надані Генеральною прокуратурою. Я підозрюю, що не тільки одна Богатирьова під загрозою зриву. В мене є сумніви стосовно Іванющенка та Арбузова", – заявила Каленюк.

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