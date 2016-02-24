Яресько пообіцяла підтримку іноземним інвесторам в Україні

Інвестори, які планують здійснювати вкладення в Україну або вже це роблять, при цьому потребуючи підтримки з боку українського уряду, можуть повідомити про свої потреби Європейську Бізнес Асоціацію (ЄБА), яка, у свою чергу, сповістить про це міністра фінансів України Наталію Яресько.

Про це повідомляється на сторінці ЄБА у соціальній мережі Facebook з посиланням на підсумки зустрічі з Яресько.

Як наголошується у повідомленні, у результаті конструктивної дискусії асоціація дійшла висновку, що міністр фінансів добре розуміє важливість підтримки бізнесу в Україні на даний час для відновлення і прискорення зростання економіки країни.

У свою чергу, Яресько на своїй сторінці у соцмережі Facebook зазначила, що вона дістала прекрасну можливість дати чіткий сигнал про готовність держави до постійного діалогу з підприємцями.

«Для нас дуже важливо підтримувати бізнес, який зараз працює в Україні, і заохочувати нові інвестиції. Це дозволить нам закріпити перші ознаки відновлення економіки країни і прискорити економічне зростання. Дякую організаторам зустрічі за можливість обговорити подальші кроки для плідної та тісної співпраці держави та бізнесу в Україні», - написала Яресько.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 31 грудня 2015 року становив 43,371 млрд дол., що на 2,373 млрд дол., або на 5,19% нижче від показника на початок року на рівні 45,745 млрд дол.

За оцінками Державної служби статистики України, зниження обсягу інвестицій за рік обумовлено курсовою різницею, за рахунок чого акціонерний капітал знизився на 5,024 млрд дол., тоді як відплив акціонерного капіталу виявився незначним і становив 891,3 млн дол., і при цьому надійшло 3,764 млрд дол. нових інвестицій.