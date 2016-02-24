Правозахисники нарахували понад 100 компаній, задіяних у схемах Януковича та "сім’ї"

Про це аналітик Transparency International Євген Черняк заявив Радіо Свобода.

Читайте такожTransparency International закликає ЄС посилити санкції проти Януковича та його оточення

"У схемах діяв не сам Янукович, а його поплічники і члени сім’ї. Тут бере участь близько 75 українських компаній, 51 компанія перебуває в іноземній юрисдикції, в тому числі офшорах: це Панама, Велика Британія, Австрія, Швейцарія, Кіпр. І близько 20 фізичних осіб, які є ключовими. Тобто масштаб схем настільки великий, що їх не так легко осягнути і опрацювати. Тим паче нашим правоохоронцям", – зазначив Черняк.

За словами аналітика, розслідування цих злочинів може тривати кілька років.

23 лютого міжнародна організація Transparency International закликала Європейський Союз поновити й підсилити санкції проти колишніх українських чиновників. Крім того, організація закликала російські органи влади до співпраці з українськими у питанні покарання Януковича.

Також раніше у Transparency International назвали Януковича лідером у рейтингу найбільших корупціонерів світу.

Читайте такожЯнуковича визнали головним корупціонером світу - рейтинг Transparency International

Проти Януковича та ще 16 чиновників були запроваджені санкції ЄС через підозри у незаконному привласненні державних коштів і порушенні прав людини. До європейського санкційного списку за дії проти територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України внесено 149 осіб та 37 компаній.