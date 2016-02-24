Правозахисники нарахували понад 100 компаній, задіяних у схемах Януковича та "сім’ї"
У корупційних схемах колишнього президента України Віктора Януковича, його поплічників та членів сім’ї задіяно близько 75 українських та 51 іноземна компанія.
Про це аналітик Transparency International Євген Черняк заявив Радіо Свобода.
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"У схемах діяв не сам Янукович, а його поплічники і члени сім’ї. Тут бере участь близько 75 українських компаній, 51 компанія перебуває в іноземній юрисдикції, в тому числі офшорах: це Панама, Велика Британія, Австрія, Швейцарія, Кіпр. І близько 20 фізичних осіб, які є ключовими. Тобто масштаб схем настільки великий, що їх не так легко осягнути і опрацювати. Тим паче нашим правоохоронцям", – зазначив Черняк.
За словами аналітика, розслідування цих злочинів може тривати кілька років.
23 лютого міжнародна організація Transparency International закликала Європейський Союз поновити й підсилити санкції проти колишніх українських чиновників. Крім того, організація закликала російські органи влади до співпраці з українськими у питанні покарання Януковича.
Також раніше у Transparency International назвали Януковича лідером у рейтингу найбільших корупціонерів світу.
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Проти Януковича та ще 16 чиновників були запроваджені санкції ЄС через підозри у незаконному привласненні державних коштів і порушенні прав людини. До європейського санкційного списку за дії проти територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України внесено 149 осіб та 37 компаній.