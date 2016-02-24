Російський рубль почав день з різкого падіння

У Росії курс долара США з розрахунками «завтра» на старті сьогоднішніх торгів на Московській біржі до 10:00 мск додав 1,48 руб. до попереднього закриття і досяг 76,78 руб.

Курс євро до цього часу піднявся на 1,49 руб. до 84,5560 руб., свідчать дані біржі, пише Росбалт.

Як вважає старший аналітик «Альпарі» Ганна Бодрова, «російський рубль у середу опиниться між двох вогнів».

«Перший полягає в активному попиті на рублі на внутрішньому ринку саме сьогодні, оскільки в термін до 25 лютого компанії повинні сплатити ПДВ і ПВКК в рамках лютневого податкового періоду. Другий — традиційно, нафта, яка на премаркеті втрачає в ціні. Без сировинної опори рубль не зможе реалізувати підтримку від податкового періоду», — йдеться в коментарі експерта.

Вона нагадує, що «поки російський ринок відпочивав з нагоди святкування Дня захисника Вітчизни, РФ і США домовилися про припинення вогню в Сирії з 27 лютого».

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«Сировинні котирування майже не відреагували на цю новину, зате тема з заморожуванням видобутку отримала розвиток. Напередодні ввечері міністр нафти Ірану Биджан Загнане назвав цю ідею „сміховинною“. Він вважає, що ініціатива заморозити видобуток просто продовжить період надлишкової ринкової пропозиції нафти. При цьому Іран не виключає, що до ОПЕК, Росії, Катару і Венесуели приєднаються інші нафтовиробники», — зазначає Бодрова.

Торги на російському ринку акцій також стартували падінням основних індексів: ММВБ до 10:01 мск втратив 0,97% до попереднього закриття і склав 1804,72 пункту, РТС до 10:03 мск впав на 2,48% до 742,61 пункту, випливає з даних Московської біржі.