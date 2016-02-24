Сума позовів України та Росії одна до одної досягла $100 мільярдів - Bloomberg

12:09, 24 лютого 2016
Фінанси
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"Юридична війна" між президентом РФ Володимиром Путіним та главою української держави Петром Порошенком загострюється.

REUTERS

Сума позовів, які Україна та Росія подали до міжнародних судів, вже досягла майже $100 млрд, повідомляє Bloomberg.

На сьогодні Україна вимагає від Росії виплати понад більше $63,5 млрд (основна частина цих коштів - компенсація за анексію Криму - $37 млрд),  у свою чергу РФ хоче стягнути з України $35 млрд.

Так, видання зазначає, що Росія подала позов проти України до Лондонського суду, вимагаючи виплати $3 млрд "боргу Януковича".

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При цьому найбільші суми позовів стосуються спорів в арбітражних судах між "Нафтогазом України" та "Газпромом": Київ вимагає від РФ близько $ 26 млрд у Стокгольмі, газовий монополіст Росії у свою чергу - $32 млрд (за газ, поставлений за умовами "бери або плати"). 

Раніше УНІАН повідомляв, що українські компанії ("Приватбанк", "Укрнафта",аеропорт "Бельбек", Stabil, Everest Estate і Ощадбанк) наразі подали шість позовів проти Росії щодо захисту їхньої власності в окупованому Криму. Позови були подані на основі українсько-російської міжурядової угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій.

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