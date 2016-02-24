Нацбанк вирішив підтримати гривню: продасть на міжбанку $30 мільйонів

Національний банк України сьогодні оголосив про проведення валютного аукціону з продажу іноземної валюти за гривню.

Як повідомили УНІАН в прес-службі регулятора, обсяг аукціону становитиме до 30 млн дол. США.

Інформація про результати торгів буде оприлюднена на сайті регулятора.

За словами дилерів комерційних банків, вранці 24 лютого міжбанківський ринок України відкрився на рівні 27,30/27,20 грн/дол., але після новин про проведення регулятором аукціону гривня зміцнилася до 27,15/27,25 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України заявив 23 лютого, що має у своєму розпорядженні достатні фінансові ресурси для подальшого проведення валютних інтервенцій на підтримку гривні у разі необхідності, оскільки міжнародні резерви України на початок лютого становили 13,4 млрд дол.

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Дії регулятора спрямовані на згладжування надмірних коливань курсу гривні. Так, з початку року Нацбанк провів три аукціони з купівлі валюти, на яких придбав 65,7 млн дол. США, і 10 аукціонів з продажу, під час яких продав 238,5 млн дол. Тобто, чистий продаж валюти регулятором становив 172,8 млн дол. США.