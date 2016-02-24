Гривня торгується на міжбанку по 27,30 за долар

У середу, 24 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середині торгів встановилися на рівні 27,21/27,30 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,8820/29,9750 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3510/0,3530 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 27,2329 грн/дол., на цю годину укладено 244 угоди на суму 90,08 млн дол.