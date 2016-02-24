Посол США назвав умови для приходу американських інвесторів до України

Американські інвестори готові вкладати в Україну значні кошти, однак вони чекають від влади країни рішучих прагнень проводити реформи, виконувати взяті на себе зобов'язання, в тому числі за програмою співробітництва з Міжнародним валютним фондом, а також рішучої боротьби з корупцією.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Джеффрі Пайєтт в ході підписання інвестиційної угоди на суму 100 млн дол. щодо будівництва зернового терміналу в порту «Южний».

«Інвестори чекають від уряду налаштованості на реформи, від Верховної Ради - прийняття законодавства, яке дало б змогу виконувати зобов'язання перед кредиторами, від президента - налаштованості на верховенство права і рішучої боротьби з корупцією», - сказав Пайєтт.

Він наголосив, що вкрай важливо, щоб діючі міністри не втрачали свого прагнення до перетворень.

Раніше Пайєтт зазначав, що залучення інвестицій у реальний сектор є свідченням довіри та впевненості у діях української влади, яке йде шляхом реформ.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і США підписали інвестиційну угоду на загальну суму близько 100 млн дол. про будівництво зернового терміналу в порту «Южний» (Одеська обл.). Однією із сторін угоди виступила американська компанія Cargill - одна з найбільших світових приватних компаній, що інвестують у харчове виробництво.

Церемонія підписання угоди відбулася в Кабінеті міністрів у присутності прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.