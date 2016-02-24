Влада Росії визнала, що економічна криза в країні надовго

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що складна ситуація в економіці має довгостроковий характер.

Про це повідомляє ТАСС.

«Ситуація має довгостроковий характер. Ми бачимо, що таких відскоків з точки зору поліпшення платіжного балансу, як це було в минулі складні моменти, ми не очікуємо. Тому ми готуємося до тривалої роботи в нинішніх умовах», — сказав міністр, підкресливши, що зараз ситуація значно відрізняється від криз 1998 та 2008-2009 років.

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Раніше Силуанов нагадав уряду про нестачу коштів на антикризовий план. За його словами, з 250 млрд руб. на виконання антикризового плану в уряду є лише 120 млрд руб.