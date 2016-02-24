Яценюк запропонував продавати активи ліквідованих банків на торговому майданчику Мін'юсту

Кабінет міністрів України запропонував проводити продаж активів та майна банків, що ліквідуються у рамках процесу очищення банківської системи, на одному майданчику - майданчику Міністерства юстиції України.

Про це в ході засідання уряду сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Все майно ліквідованих банків має продаватися виключної на одному майданчику. У нас є майданчик Мін'юсту - система електронних торгів арештованим майном", - сказав Яценюк.

Він підкреслив, що зараз майно продається на 59 різних майданчиках, часто неелектронних. Перехід на одну площадку, на думку Яценюка, дасть можливість отримати необхідні кошти від реалізації майна, можливість повернути юрособам кошти, які залишилися на рахунках ліквідованих банків, а також дасть можливість НБУ повернути кошти з рефінансування.

"Ми готові простягнути руку Фонду гарантування вкладів (який займається продажем майна банків - УНІАН). З главою НБУ (Валерією Гонтарєвої - УНІАН) ми говорили, вона підтримує цю ідею", - зазначив Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, за підсумками очищення банківської системи Національний банк України за 2014-2015 роки визнав неплатоспроможними понад 60 банків, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. Протягом двох років фонд виплатив вкладникам неплатоспроможних банків близько 60 мільярдів гривень відшкодування за вкладами.

Вкладники банків, в яких здійснюється тимчасова адміністрація або ліквідація, отримують відшкодування за своїми вкладами через Фонд гарантування, включаючи суму вкладу з відсотками, нарахованими на дату визнання банку неплатоспроможним, в межах 200 тисяч гривень.

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Національний банк України розраховує, що 2016 року Фонд гарантування не потребуватиме додаткових коштів від держави, і буде здійснювати виплати гарантованих сум вкладникам за рахунок наявних коштів Фонду, а також за рахунок продажу активів неплатоспроможних банків. Фонд, зокрема, має намір в 2016 році виручити від продажу активів банків-банкрутів 7-8 мільярдів гривень.