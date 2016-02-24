Британський фунт оновив мінімум до долара з 2009 року через побоювання виходу з ЄС

Курс національної валюти Великобританії - фунта стерлінгів - до долара США опустився нижче $1,40, оновивши найнижчий рівень з березня 2009 року, передає Bloomberg.

Під час торгів 24 лютого фунт впав на 0,7%, до $1,3914. У парі з євро він знизився на 0,3%, до 78,82 пенса.

Експерти HSBC побоюються, що фунт може впасти ще на 20% з поточного рівня в разі виходу Великобританії з Євросоюзу.

Аналітики Morgan Stanley очікують менш вираженого падіння — до $1,30 до кінця 2016 року, незалежно від результатів британського референдуму про членство в ЄС.

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29 із 34 економістів, опитаних агентством, прогнозують падіння фунта до $1,35 або нижче протягом тижня після референдуму, якщо британці відмовляться від членства в ЄС. Останній раз фунт коштував менше $1,35 в 1985 році.

Референдум про вихід Великобританії з Євросоюзу призначено на 23 червня.

Нагадаємо, раніше газета Financial Times писала, що половина найбільших британських компаній підтримають членство Великобританії в ЄС.