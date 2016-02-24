Нацбанк для підтримки гривні продав понад $15 мільйонів
Нацбанк на валютному аукціоні продав банкам 15,3 мільйона доларів за курсом 27,19 гривні/долар.
Національний банк України на сьогоднішньому валютному аукціоні продав банкам 15,3 мільйона доларів США, при цьому середньозважений курс аукціону склав 27,1904 гривні/долар.
Як повідомляється на сайті регулятора, все банки подали заявки на купівлю 27,2 мільйона доларів. Мінімальний курс за результатами аукціону склав 27,15 гривні/долар, максимальний – 27,23 гривні/долар. За мінімальним курсом куплено 16,3% валюти.
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Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні до середини торгів встановилися на рівні 27,21/27,30 гривні/долар.
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За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 27,2329 гривні/долар.