Нацбанк погодив придбання істотної частки в шести банках

16:08, 24 лютого 2016
Фінанси
2007

Перелік банків: "Індустріалбанк", "Альпарі Банк", "Експрес-Банк", "Альфа-Банк", "БТА Банк" та банк "Центр".

НБУ, Нацбанк / facebook.com/NationalBankOfUkraine

Національний банк України погодив придбання істотної участі в капіталі шести банків – "Індустріалбанк", "Альпарі Банк", "Експрес-Банк", "Альфа-Банк", "БТА Банк" і банк "Центр".

Як повідомляється на сайті НБУ, у тому числі минулого тижня регулятор погодив придбання понад 70% статутного капіталу "Індустріалбанку" і понад 80% "Експрес-Банку" сім'ї Дворецьких, і після отримання Розою, Ганною та Ігорем Дворецькими узгодження НБУ структури власності цих банків розглядаються як прозорі.

Також НБУ погодив придбання істотної участі в капіталі "Альфа-Банку" Михайлу Фрідману, Германа Хана, Петру Авену та Олексію Кузмичеву, які є власниками ABH Holdings SA, що опосередковано володіє акціями "Альфа-Банку". Узгодження відбувалося після вступу в силу законодавства про відповідальність пов'язаних з банком осіб, в результаті чого зазначені особи отримали статус власників істотної участі.

Громадяни Казахстану Нуржан Субханбердін і Кенес Ракішев отримали погодження регулятора на придбання істотної участі в капіталі "БТА Банку" в розмірі понад 47% кожен.

Бахтари Хедаятоллах Муса отримав згоду НБУ на одноосібне пряме придбання істотної участі в "Альпарі Банк" у розмірі 100%.

Крім того, НБУ погодив придбання одноосібного прямого істотної участі в банку "Центр" громадянину Франції Хамеду Аліхані, який донедавна був опосередкованим власником істотної участі в цьому банку в розмірі 60%, проте раніше не проходив узгодження в НБУ. В серпні 2015 року Алихани збільшив свою частку до 100% без отримання згоди регулятора, у зв'язку з чим на компанію, через яку відбулося збільшення частки, було накладено штраф у розмірі 1,2 мільйона гривень.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року НБУ оприлюднив перелік з 48 банків з непрозорою структурою власності, які регулятор зобов'язав надати пакети документів про реальних власників і контролерів.

Згодом НБУ повідомляв про низку банків, які врегулювали питання прозорості структури власності. Так, станом на 19 лютого у списку банків з непрозорою структурою власності залишалися 29 банків, на частку яких припадає менше 3% банківської системи.

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НБУ планує завершити процес забезпечення прозорості структури власності українських банків до кінця першого кварталу 2016 року.

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