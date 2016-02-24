Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 27,21 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 25 лютого Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2721,8630 (24 лютого – 2723,3858)

100 EUR – 2988,8778 (24 лютого – 2996,2691)

10 RUR – 3,5630 (24 лютого – 3,5308)

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Як повідомляв УНІАН, 24 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,25/27,35 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,0050/30,1150 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3510/0,3530 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,2186 гривні/долар, до цього часу укладена 531 угода на суму 315,45 мільйона доларів.