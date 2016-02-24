Ліквідацію "VAB Банку" та банку "Камбіо" продовжать на 2 роки

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив ліквідацію двох банків - "VAB Банку" і банку "Камбіо" - на 2 роки.

Як повідомляється на сайті фонду, ліквідація "VAB Банку" триватиме до 19 березня 2018 року включно, ліквідація банку "Камбіо" - до 1 березня 2018 року включно.

На цей же період Фонд гарантування продовжив повноваження ліквідаторів банків – Марини Славкіної в "VAB Банку" та Володимира Додусенко в банку "Камбіо".

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Довідка УНІАН. Фонд гарантування почав процедуру ліквідації "VAB Банку" 19 березня 2015 року. З 21 листопада 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація.

"VAB Банк" працює на ринку України з 1992 року і входив до групи великих банків за обсягом активів. Банк належав власнику одного з найбільших аграрних виробників України Ukrlandfarming Олегу Бахматюку.

Фонд гарантування почав процедуру ліквідації банку "Камбіо" з 2 березня 2015 року. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 8 грудня 2014 року.

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Банк "Камбіо" працював на ринку України з 2004 року і входив до групи невеликих фінустанов. ЗМІ пов'язували банк з Вадимом Копиловим, який раніше обіймав посади заступника голови податкової адміністрації, а також заступник міністра міністерства вугільної промисловості, фінансів, палива та енергетики, економіки. Він очолював правління НАК "Нафтогаз України" в 2000-2002 роках.