МВФ про світову економіку: слабшає і вкрай вразлива

Міжнародний валютний фонд попередив, що світова економіка продовжує слабшати і стає вкрай вразливою перед обличчям різких потрясінь.

Як пояснюють експерти МВФ, спад відбувається на тлі зростання фінансової нестабільності і падіння цін на активи, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Згідно з доповіддю фонду, зростання найбільших економік світу сповільнюється, а падіння попиту в деяких країнах ускладнює процес відновлення економічного зростання.

Доповідь Міжнародного валютного фонду була опублікована напередодні зустрічі міністрів фінансів і керівників центробанків країн-членів "Великої двадцятки", яка пройде цього тижня в Шанхаї.

Читайте такожНові вибори дадуть МВФ та іншим кредиторам підстави припинити допомогу Україні – ЗМІ

МФВ також попереджає, що всі прогнози економічного зростання можуть бути порушені нестабільністю на ринках, падінням цін на нафту і геополітичними конфліктами.

Раніше МВФ знизив свій прогноз глобального зростання економіки. Згідно з новим прогнозом, її зростання за підсумками цього року становитиме 3,4%, а в 2017 році буде на рівні 3,6%.