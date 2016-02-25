Вашингтон застеріг американські банки від покупки боргових облігацій Росії - WSJ
Мінфін і Держдеп США зазначають, що це буде суперечити санкційній політиці проти Москви.
Влада США рекомендувала кільком великим банкам відмовитися від покупки держоблігацій Росії. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на джерела, знайомі з ситуацією.
За даними газети, в 2016 році Москва вперше із введення санкцій випустить міжнародні облігації на суму не менше $3 млрд.
Як стверджує WSJ, Росія запросила взяти участь в їх купівлі європейські, китайські і американські банки, у тому числі Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, j.p. Morgan Chase & Co. і Morgan Stanley.
Мінфін і Держдеп США випустили спеціальне попередження, отримавши від банків питання про те, чи можуть вони брати участь у купівлі бондів. У Вашингтоні вважають, що такі угоди будуть суперечити санкційній політиці, передає РБК.
«Дуже важливо, щоб приватні компанії в США, Євросоюзі і в усьому іншому світі розуміли, що Росія залишиться ринком з високим ступенем ризику, поки вона буде продовжувати дії по дестабілізації в Україні», — заявили WSJ в Держдепартаменті. Представники відомства також попередили про «репутаційні ризики» повернення до звичайного режиму бізнесу з Росією.
Як відзначає WSJ, не всі американські банки вже визначилися з подальшими діями. Зокрема, Citigroup розповіли газеті, що банк не буде брати участь у купівлі облігацій. У свою чергу, інші кредитні організації, в тому числі Goldman Sachs і J.P. Morgan, продовжують зважувати можливості.
Купівля російських облігацій безпосередньо не суперечить санкційним обмеженням, які були введені Вашингтоном. При цьому керівники деяких банків побоюються, що якщо вони візьмуть участь в угоді, то Росія направить залучені кошти компаніям, які перебувають під санкціями. Таким чином, банки можуть ненавмисно порушити політику санкцій, пояснює WSJ.
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Крім того, деякі посадові особи вважають, що продаж бондів є своєрідною «лазівкою» для Москви. У випадку, якщо банки візьмуть участь у купівлі облігацій, Росія зможе назвати санкції безглуздими, пославшись на те, що вона опосередковано отримує допомогу від кредитних організацій США. Це, як зазначає WSJ, може стати фіаско у зовнішній політиці Вашингтона.