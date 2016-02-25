Вашингтон застеріг американські банки від покупки боргових облігацій Росії - WSJ

Влада США рекомендувала кільком великим банкам відмовитися від покупки держоблігацій Росії. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на джерела, знайомі з ситуацією.

За даними газети, в 2016 році Москва вперше із введення санкцій випустить міжнародні облігації на суму не менше $3 млрд.

Як стверджує WSJ, Росія запросила взяти участь в їх купівлі європейські, китайські і американські банки, у тому числі Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, j.p. Morgan Chase & Co. і Morgan Stanley.

Мінфін і Держдеп США випустили спеціальне попередження, отримавши від банків питання про те, чи можуть вони брати участь у купівлі бондів. У Вашингтоні вважають, що такі угоди будуть суперечити санкційній політиці, передає РБК.

«Дуже важливо, щоб приватні компанії в США, Євросоюзі і в усьому іншому світі розуміли, що Росія залишиться ринком з високим ступенем ризику, поки вона буде продовжувати дії по дестабілізації в Україні», — заявили WSJ в Держдепартаменті. Представники відомства також попередили про «репутаційні ризики» повернення до звичайного режиму бізнесу з Росією.

Як відзначає WSJ, не всі американські банки вже визначилися з подальшими діями. Зокрема, Citigroup розповіли газеті, що банк не буде брати участь у купівлі облігацій. У свою чергу, інші кредитні організації, в тому числі Goldman Sachs і J.P. Morgan, продовжують зважувати можливості.

Купівля російських облігацій безпосередньо не суперечить санкційним обмеженням, які були введені Вашингтоном. При цьому керівники деяких банків побоюються, що якщо вони візьмуть участь в угоді, то Росія направить залучені кошти компаніям, які перебувають під санкціями. Таким чином, банки можуть ненавмисно порушити політику санкцій, пояснює WSJ.

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Крім того, деякі посадові особи вважають, що продаж бондів є своєрідною «лазівкою» для Москви. У випадку, якщо банки візьмуть участь у купівлі облігацій, Росія зможе назвати санкції безглуздими, пославшись на те, що вона опосередковано отримує допомогу від кредитних організацій США. Це, як зазначає WSJ, може стати фіаско у зовнішній політиці Вашингтона.