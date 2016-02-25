Росіяни стали зберігати валюту в білоруських "дочках" банків РФ

Дочірні відділення російських банків у Білорусі відзначили помітне зростання активності вкладників з Росії, які розміщують там вклади в доларах та євро. Про це пише газета «Коммерсантъ».

За даними видання, приріст валютних депозитів майже у два рази від вкладників з Росії зафіксували дочірній банк Альфа-банку в Білорусі, Белгазпромбанк («дочка» Газпромбанку) і «дочка» Сбербанку БПС-Сбербанк.

«Ми фіксуємо сплеск інтересу до розміщення коштів клієнтами-росіянами. В основному це вклади в доларах і євро», — сказали виданню в Альфа-банку.

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Винятком став лише білоруський дочірній ВТБ, який історично розвивався як корпоративний. За їх даними, частка коштів громадян у структурі зобов'язань банку — усього близько 2%.

Причина інтересу росіян до білоруських банків — вищі ставки за валютними вкладами у порівнянні з російськими.

«До кінця 2015 року прибутковість за валютними вкладами в Росії істотно знизилася слідом за ключовою ставкою. У той же час в Білорусі ставки збереглися на високому рівні», — сказав один із співробітників банку з топ-5.

Максимальна прибутковість за вкладами в доларах і євро в білоруських Альфа-банку, БПС-Сбербанку, ВТБ і Белгазпромбанку зараз становить 5% за дворічними безвідкличними депозитами. Для порівняння, за строковими депозитами терміном більше двох років у їхніх російських материнських банках максимальна прибутковість не перевищує 2,5%.

Додатковим стимулом для розміщення вкладів росіянами в «дочках» знайомих російських банків в Білорусі є місцева система гарантованого відшкодування вкладів: у неї відсутні обмеження розміру страховки, а виплата компенсації відбувається у валюті вкладу. У Росії ж є обмеження (до 1,4 млн руб.) і примусова конвертація в рублі за курсом на дату відкликання в банку ліцензії.

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Проте завжди існує ризик зміни законодавства, в тому числі і в Білорусі. Заступник голови правління Райффайзенбанку Андрій Степаненко зазначив, що серед негативних сценаріїв можлива пряма заборона на вивіз валюти з країни нерезидентами або обмеження виплат за вкладами.