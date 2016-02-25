Мінфін Росії: Україна повинна до 4 березня відповісти на позов щодо "боргу Януковича"

Україна повинна до 4 березня відповісти на позов РФ щодо боргу, потім суд призначить слухання.

Про це повідомив журналістам заступник голови Мінфіну Росії Сергій Сторчак, передає ТАСС.

"4 березня - перша ключова дата, коли українці повинні відповісти на наш позов. А потім суд вже буде призначати слухання", - сказав він.

Пояснюючи процедуру, Сторчак зазначив: "Ми пред'явили позов, вони - контраргументи проти позову мають якісь висунути. Звичайна процедура".

Він нагадав, що загальна сума позову становить $3 млрд плюс $75 млн невиплаченого купона.

Нагадаємо, Мінфін Росії подав позов до України в Високий суд Лондона, звинувативши Україну в невиплаті кредиту в 3 мільярди доларів.

У Мінфіні України заявили про готовність рішуче відстоювати свої інтереси щодо врегулювання питання боргу за російським бондами в 3 мільярди доларів, який був виданий уряду Януковича у 2013 року.

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Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2015 року Україна оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед Російською Федерацією, включаючи борг, взятий урядом Януковича-Азарова у 2013 році в обсязі 3 мільярди доларів. Мораторій набрав чинності 20 грудня 2015 року.

Виплати за цими боргами зупиняються до моменту прийняття пропозицій України щодо реструктуризації або прийняття відповідного судового рішення.

Борг у 3 мільярди доларів був визнаний офіційним боргом країни спеціальним рішенням ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду.

В середині січня голова Мінфіну Яресько підкреслила, що Україна не запропонує Росії нових умов реструктуризації боргу, але формат реструктуризації може відрізнятися від боргової операції, проведеної українським урядом у серпні-листопаді 2015 року.

Україна і Комітет кредиторів 27 серпня 2015 року досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 15 млрд дол., яка передбачає повне списання 3 млрд дол., відстрочку платежів за тілом кредиту в сумі 8,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.