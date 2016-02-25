Український експорт до Азії через транзитне ембарго Росії впав на 60-80%

Обсяг експорту української продукції до країн Середньої Азії та Кавказу у січні поточного року впав на 60-80% через транзитне ембарго, введене Росією щодо українських вантажів на початку січня поточного року.

Як наголошується в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі, про це сказала заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговий представник України Наталія Микольська під час засідання Генеральної ради СОТ.

«Введена заборона та обмеження щодо товарів українського походження, а також міжнародного транзиту - дискримінаційні і політично мотивовані. Вони ведуть до зменшення експорту в країни Середньої Азії та Кавказу. Падіння експорту української продукції в ці країни становить 60-80% у січні 2016 року в порівнянні з таким же періодом минулого року», - цитує Микольську прес-служба Мінекономрозвитку.

Торговий представник України у своєму виступі звернула увагу російської сторони на невідповідність прийнятих Росією заходів принципам і угодами СОТ. «Ми закликали відновити недискримінаційний підхід (у відносинах - УНІАН) і попередили, що будемо продовжувати системно піднімати питання, в тому числі на найближчому засіданні Комітету сільського господарства і Ради з торгівлі товарами СОТ», - сказала Микольська.

Раніше претензії України щодо російського транзитного ембарго підтримали Канада, США, ЄС і Туреччина.

Як повідомляв УНІАН, Росія ввела заборону на транзит українських вантажів з 4 січня поточного року в рамках загальної політики захисту російського ринку, прийнятої Кремлем у відповідь на набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Угода про ЗВТ набула чинності 1 січня 2016 року. Заборона транзиту була введена після повного ембарго на експорт продовольства з України в Росію.

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Проїзд залізничного та автомобільного транспорту через українсько-російський кордон був повністю заблокований. У зв'язку з цим Україні довелося використовувати обхідні маршрути - через Білорусь і Середню Азію, а також організовувати спеціальні конвої для вантажного транспорту, що йде по російській території транзитом в Казахстан та інші країни Азії.

Крім того, в лютому Україна і Росія обмінялися заборонами на транзит вантажівок територією обох країн, проте з 00:00 25 лютого транзит вантажівок був відновлений.