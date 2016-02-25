Нацбанк стурбований поверненням Скосирської на посаду голови правління "Держзембанку"

Національний банк України висловив стурбованість фактом повернення Світлани Скосирської до виконання обов'язків голови правління «Державного земельного банку» без погодження з регулятором.

Як повідомляється на сайті НБУ, регулятор отримав документи про те, що Скосирська звільнилася з «Держзембанку» за власним бажанням з 29 січня 2016 року, а з 1 лютого уповноважена виконувати обов'язки голови правління банку «Альянс», і в НБУ представлений пакет документів для погодження цього призначення.

Водночас, 12 лютого регулятор отримав повідомлення від банку «Альянс» про звільнення Скосирської, а вже 16 лютого - лист за її підписом про «продовження виконання повноважень голови правління «Держзембанку».

«Враховуючи ситуацію, що склалася, для з'ясування всіх обставин Національний банк направив відповідні запити до самого банку, а також органам державної влади, уповноваженим на реалізацію прав держави як єдиного акціонера банку», - йдеться в повідомленні НБУ.

Нацбанк підкреслює, що буде приймати всі необхідні заходи у межах своєї компетенції для забезпечення ефективного управління банком, а також невідкладно реагувати на порушення законодавчих процедур.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів створив Державний земельний банк» у 2012 році для операцій з земельними ділянками і майновими правами на земельні ділянки. 100% акцій банку належить державі через Міністерство фінансів України.

Держзембанк почав роботу в жовтні 2013 року, однак через дефіцит бюджетних асигнувань так і не була проведена інвентаризація земель сільгосппризначення і їх правильна оцінка, у зв'язку з чим робота банку фактично блокувалася.

У лютому 2016 року Кабмін затвердив стратегію розвитку держбанків, в рамках якої для системоутворюючих банків, включаючи «Держзембанк», передбачений вихід держави з капіталу як шляхом приватизації, так і ліквідації до кінця 2017 року.

Світлана Скосирська обіймала посаду голови правління «Держзембанку» з квітня 2013 року і була обрана на цю посаду терміном до 15 квітня 2018 року. До цього протягом двох років вона займала посаду голови правління банку «Київ».

У лютому цього року наглядова рада «Держзембанку» повідомила, що не прийняла відставку Скосирської, і вона продовжить виконання своїх обов'язків на посаді голови правління банку.