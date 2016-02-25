Нацбанк стурбований поверненням Скосирської на посаду голови правління "Держзембанку"

13:02, 25 лютого 2016
Фінанси
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Світлана Скосирська обіймала посаду голови правління «Держзембанку» з квітня 2013 року і була обрана на цю посаду терміном до 15 квітня 2018 року.

Фото УНИАН

Національний банк України висловив стурбованість фактом повернення Світлани Скосирської до виконання обов'язків голови правління «Державного земельного банку» без погодження з регулятором.

Як повідомляється на сайті НБУ, регулятор отримав документи про те, що Скосирська звільнилася з «Держзембанку» за власним бажанням з 29 січня 2016 року, а з 1 лютого уповноважена виконувати обов'язки голови правління банку «Альянс», і в НБУ представлений пакет документів для погодження цього призначення.

Водночас, 12 лютого регулятор отримав повідомлення від банку «Альянс» про звільнення Скосирської, а вже 16 лютого - лист за її підписом про «продовження виконання повноважень голови правління «Держзембанку».

«Враховуючи ситуацію, що склалася, для з'ясування всіх обставин Національний банк направив відповідні запити до самого банку, а також органам державної влади, уповноваженим на реалізацію прав держави як єдиного акціонера банку», - йдеться в повідомленні НБУ.

Нацбанк підкреслює, що буде приймати всі необхідні заходи у межах своєї компетенції для забезпечення ефективного управління банком, а також невідкладно реагувати на порушення законодавчих процедур.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів створив Державний земельний банк» у 2012 році для операцій з земельними ділянками і майновими правами на земельні ділянки. 100% акцій банку належить державі через Міністерство фінансів України.

Держзембанк почав роботу в жовтні 2013 року, однак через дефіцит бюджетних асигнувань так і не була проведена інвентаризація земель сільгосппризначення і їх правильна оцінка, у зв'язку з чим робота банку фактично блокувалася.

У лютому 2016 року Кабмін затвердив стратегію розвитку держбанків, в рамках якої для системоутворюючих банків, включаючи «Держзембанк», передбачений вихід держави з капіталу як шляхом приватизації, так і ліквідації до кінця 2017 року.

Світлана Скосирська обіймала посаду голови правління «Держзембанку» з квітня 2013 року і була обрана на цю посаду терміном до 15 квітня 2018 року. До цього протягом двох років вона займала посаду голови правління банку «Київ».

У лютому цього року наглядова рада «Держзембанку» повідомила, що не прийняла відставку Скосирської, і вона продовжить виконання своїх обов'язків на посаді голови правління банку.

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