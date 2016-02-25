Гривня на міжбанку торгується по 27,37 за долар

У четвер, 25 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 27,27/27,37 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,07/30,17 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3570/0,3590 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 27,3358 грн/дол., на цю годину укладено 40 угод на суму 12,3 млн дол.