Фонд гарантування просить 317 тисяч вкладників "Дельта Банку" прийти за своїми грошима

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб просить вкладників «Дельта Банку», що ліквідовується, звернутися до банків-агентів для отримання гарантованого відшкодування за своїми вкладами.

Як повідомляється на сайті фонду, на сьогодні в сумарному вираженні обсяг виплаченого відшкодування становить 15,39 млрд грн, або 95,9% загальної гарантованої суми з цього банку, але при цьому ще 317 тис. вкладників не звернулися за отриманням відшкодування.

Фонд нагадав, що вже другий раз продовжив термін масових виплат за загальним реєстром, і для одержання своїх коштів вкладник може до 4 квітня 2016 року включно звернутися до установ «Ощадбанку», «Укргазбанку» і «Укрексімбанку» залежно від своєї адреси, зазначеної в договорі вкладу.

Також повідомляється, що для отримання коштів достатньо наявності паспорта та ідентифікаційного коду, а індивідуальне звернення до фонду на даному етапі потрібно лише для виплати коштів на підставі свідоцтва про право на спадщину.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування 8 жовтня 2015 року приступив до ліквідації найбільшої фінустанови, що потрапила в управління фонду за всю історію банківської системи України, – «Дельта Банку». З 2 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Президент України Петро Порошенко 9 жовтня 2015 року звернувся до генпрокурора Віктора Шокіна з проханням взяти під особистий контроль розслідування кримінальних справ, пов'язаних з неплатоспроможністю та ліквідацією «Дельта Банку», відповідаючи на електронну петицію від 1 вересня, яку підписали понад 28 тисяч громадян.

«Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входив до групи найбільших банків. Основним акціонером банку був бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою 29,39%.