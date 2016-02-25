Україна збільшить квоту в МВФ на 47% - кредити фонду подешевшають для країни

Україна збільшить свою квоту в Міжнародному валютному фонді на 46,6%, або на 639,8 спеціальних прав запозичення, до 2011,8 спеціальних прав запозичення, що становить близько 2,796 млрд дол.

Про це йдеться в опублікованій на сайті уряду пояснювальній записці до урядового розпорядження №108р «Про збільшення квоти України в Міжнародному валютному фонді».

«Цей крок дозволить зменшити виплати України за користування коштами МВФ. Крім того, квота також визначає право голосу держави-члена в рішеннях Фонду і впливає на ліміт фінансування, який вона може одержати від МВФ», - йдеться в записці.

Згідно з постановою, уряд доручив Міністерству фінансів спільно з Національним банком здійснити внутрішньодержавні процедури, необхідні для збільшення квоти України в МВФ.

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Як повідомляв УНІАН, в березні 2015 року МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.

Другий перегляд програми відбувався в два етапи. Місія фонду працювала у Києві у вересні минулого року і 2 жовтня 2015 року призупинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. В листопаді переговори відновилися.

На поточний момент Україна і МВФ погоджують доповідь про хід реформ і меморандум про другий перегляд програми і подальші дії сторін, який розгляне Рада директорів фонду. Сторони обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.