Гонтарева готова судитися: ні я, ні моя сім'я не виводили гроші з "Дельта Банку"

Всі документи щодо рахунків сім'ї голови Національного банку України Валерії Гонтаревої у «Дельта Банку» передані в Національне антикорупційне бюро України, і всі бажаючі можуть звернутися із запитом до цієї установи і дізнатися цікаву інформацію.

Про це йдеться в заяві голови НБУ, опублікованій на сторінці регулятора в соцмережі Facebook.

За її словами, у ЗМІ досить активно поширюється неправдива інформація щодо неї та членів її сім'ї про нібито виведені мільйони з «Дельта Банку». «Публічно заявляю, що ні я, ні члени моєї родини ніколи не займалися незаконними операціями і не мали мільйонів гривень на рахунках у «Дельта Банку», - йдеться в заяві.

Голова НБУ нагадала, що «Дельта Банк» отримав дозвіл на розкриття банківської таємниці та оприлюднив інформацію про стан рахунків невістки Гонтаревої до і в період введення в банк тимчасової адміністрації, проте, за її словами, спекуляції та інсинуації навколо цієї теми досі тривають.

«Я готова захищати свою честь, гідність та ділову репутацію. У разі продовження поширення недостовірної інформації винні особи нестимуть відповідальність згідно з законодавством України», - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, «Дельта Банк» отримав дозвіл невістки голови Національного банку України Валерії Гонтаревої на розкриття банківської таємниці та 12 лютого оприлюднив інформацію про стан її рахунків до і в період введення в банк тимчасової адміністрації.

За інформацією банку, станом на 3 березня 2014 року, за рік до введення тимчасової адміністрації в «Дельта Банку», на ім'я Валерії Владиславівни Гонтаревої було відкрито 5 банківських рахунків в національній та іноземній валютах, у тому числі 4 поточних і 1 депозитний рахунок. Загальна сума коштів, що надійшла на зазначені рахунки після їх відкриття, становила 406 тис. грн. Станом на 3 березня 2015 року або в день введення тимчасової адміністрації в «Дельта Банк» залишок коштів на рахунках Гонтаревої становив 169,9 тис. грн, таким чином, і розмір належного Гонтаревої гарантованого відшкодування через Фонд гарантування склав таку ж суму.

Наприкінці минулого року у ряді ЗМІ з'явилася інформація про початок розслідування Національного антикорупційного бюро України щодо голови НБУ Валерії Гонтаревої через оформлений на її сина депозит в «Дельта Банку». Національний банк повідомив, що не отримував повідомлень про таке розслідування від самого бюро, проте запевнив у готовності надати всебічну допомогу в проведенні цього розслідування.

Згодом Національне антикорупційне бюро України повідомило, що не веде розслідування кримінального провадження щодо голови НБУ, але при цьому здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами регулятора.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб приступив до ліквідації найбільшої фінустанови, що потрапила в управління фонду за всю історію банківської системи України, – «Дельта Банку», 8 жовтня 2015 року. З 2 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація.