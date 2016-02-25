ДФС звільнила 345 керівників згідно із законом про люстрацію (інфографіка)

Державна фіскальна служба України у 2015 році звільнила 345 керівників служби згідно із законом про люстрацію.

Про це повідомляється в інфографіці, опублікованій Міністерством фінансів України в мережі Facebook.

Зокрема, Фіскальна служба звільнила 140 керівників податкових органів, 140 керівників митних органів, 65 керівників податкової міліції.

За інформацією Мінфіну, в 2015 році 877 керівників і ключових фахівців, з яких 538 співробітників в центральному апараті, пройшли незалежне тестування.

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Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба за результатами проведення люстрационной перевірки повинна була звільнити в 2015 році 42% вищого керівництва і 15% керівництва в регіонах.

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Питання оновлення кадрів ДФС обговорюється більше півроку – з моменту призначення нового керівництва служби навесні поточного року. Прем'єр Яценюк неодноразово закликав керівництво Фіскальної служби провести люстрацію, а також повну зміну кадрів принципам і стандартам оновлення поліції.