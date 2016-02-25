Нацбанк намагається підтримати гривню: продав банкам $30 мільйонів

Національний банк України на сьогоднішньому валютному аукціоні продав банкам весь анонсований для продажу обсяг валюти на рівні 30 мільйонів доларів США, при цьому середньозважений курс аукціону склав 27,2451 гривні/долар.

Як повідомляється на сайті регулятора, все банки подали заявки на купівлю 33,4 мільйона доларів. Мінімальний курс за результатами аукціону склав 27,20 гривні/долар, максимальний – 27,35 гривні/долар. За мінімальним курсом куплено 18% валюти.

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Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,27/27,37 гривні/долар.

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Середньозважений курс, за даними НБУ, на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 27,3358 гривні/долар.