Міжнародні резерви Росії протягом тижня скоротилися на $3 мільярди

Про це повідомляється на сайті Центробанку Росії.

Міжнародні резерви Росії протягом тижня з 12 по 19 лютого скоротилися на 0,8% і склали 379,4 мільярда доларів проти 382,4 мільярда доларів на 12 лютого.

Отже, міжнародні резерви знизилися на 3 мільярди доларів.

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Міжнародні резерви Росії являють собою високоліквідні іноземні активи, наявні в розпорядженні ЦБ і кабміну. Вони складаються з коштів в іноземній валюті, спеціальних прав запозичення (СДР), резервної позиції в МВФ та монетарного золота.

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За підсумками 2015 року міжнародні резерви РФ знизилися на 4,4% - до 368,4 мільярда доларів. Історичного максимуму резерви досягали на початку серпня 2008 року - 598 мільярдів доларів.