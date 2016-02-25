Нацбанк вперше цього року видав банку рефінансування на термін більше 1 дня

Національний банк України 24 лютого вперше в поточному році видав одному банку кредит на підтримку ліквідності на суму 190 млн грн на 89 днів під 22% річних, повідомляється на сайті регулятора.

Зазначимо, що з початку поточного року регулятор вперше видав рефінансування на термін більше 1 дня і обмежувався видачею на регулярній основі коротких кредитів «овернайт».

Також регулятор вчора мобілізував у банків ресурси за допомогою продажу депозитних сертифікатів на суму 12,168 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 17 лютого цього року надав доступ до операцій з підтримки ліквідності банків, віднесеним до категорії проблемних, для ефективного виконання функції кредитора останньої інстанції.

Обсяг заборгованості банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування у січні знизився на 3,484 млрд грн, або на 3,3%, – до 102,364 млрд грн.

У 2015 році українські банки повернули НБУ 8,2 млрд грн за виданими кредитами рефінансування.