Суд заарештував майно одеського ринку "Привоз" (відео)

Прокурором Одеської області в ході розслідування кримінального провадження за фактом незаконного відчуження приміщень ринку "Привоз" вартістю 500 мільйонів гривень повідомлено про підозру двом колишнім керівникам підприємств.

Про це повідомляє Экономическая правда з посиланням на заяву першого заступника прокурора Одеської області Олега Жученка.

"За клопотанням прокуратури в середу, 24 лютого 2016 року, судом накладено арешт на нежитлові приміщення ринку площею більше 25 тисяч метрів квадратних", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Як відомо, нещодавно за вказівкою керівництва обласної прокуратури скасовано постанову про закриття кримінального провадження стосовно посадовців Одеської міськради та групи підприємств "Привоз" за фактом привласнення майна в особливо великих розмірах.

"Встановлено, що в 2006-2010 роках службовці міськради і троє пов'язаних між собою підприємств незаконно вивели з комунальної власності одеської громади торговий комплекс ринку "Привоз" площею понад 25 тисяч квадратних метрів, розташований на земельній ділянці площею майже 5 га", - сказав заступник прокурора області Артур Добросердов.

"Зараз правоохоронцями вживаються заходи для встановлення місця перебування підозрюваних. Вирішується питання про оголошення їх у розшук", - наголошується в повідомленні.

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У прокуратурі також повідомили, що на даний час перевіряється причетність до незаконної схеми відчуження майна вартістю 500 мільйонів гривень посадових осіб Одеської мерії та інших фігурантів справи.

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Досудове розслідування триває.