Гривня "відвойовує" позиції: на міжбанку 27,10 за долар

У четвер, 25 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,90/27,10 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,6030/29,8200 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3530/0,3560 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,2486 гривні/долар, до цієї години укладено 584 угоди на суму 290,01 мільйона доларів.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на сьогоднішньому валютному аукціоні продав банкам весь анонсований для продажу обсяг валюти на рівні 30 мільйонів доларів США, при цьому середньозважений курс аукціону склав 27,2451 гривні/долар.

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Мінімальний курс за результатами аукціону склав 27,20 гривні/долар, максимальний – 27,35 гривні/долар. За мінімальним курсом куплено 18% валюти.