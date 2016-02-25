Нацбанк ослабив офіційну гривню до 27,24 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 26 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2724,8642 (25 лютого – 2721,8630)

100 EUR – 3004,7078 (25 лютого – 2988,8778)

10 RUR – 3,5669 (25 лютого – 3,5630)

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Як повідомляв УНІАН, 25 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,90/27,10 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,6030/29,8200 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3530/0,3560 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,2486 гривні/долар, на цю годину укладено 584 угоди на суму 290,01 мільйона доларів.