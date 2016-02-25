"Дочка" російського ВЕБу "Промінвестбанк" завершив докапіталізацію на $800 мільйонів

Один з найбільших в Україні банків "Промінвестбанк", який належить російському державному "Внешекономбанку", сьогодні завершив всі необхідні процедури щодо збільшення капіталу і повідомив про це Національний банк України.

Як повідомляється на сайті банку, в результаті докапіталізації "Промінвестбанк" відповідатиме нормативним вимогам НБУ за рівнем достатності капіталу за результатами проведеного стрес-тестування.

Банк нагадав, що його материнська структура ухвалила рішення про збільшення статутного капіталу дочірнього підрозділу на 800 мільйонів доларів, - до 39 мільярдів гривень, 15 лютого 2016 року.

"Промінвестбанк" повністю вкладається в терміни, встановлені постановою НБУ №923 від 23 грудня 2015 року. Ситуація з ліквідністю нормалізується. Вироблено план, в рамках якого буде проводитись робота з клієнтами", - наголошується в повідомленні банку.

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Як повідомляв УНІАН, акціонери "Промінвестбанку" на загальних зборах в грудні 2015 року прийняли рішення збільшити статутний капітал банку в 2,1 рази, або на 20 мільярдів гривень, - до 39 мільярдів гривень.

У лютому цього року НБУ повідомляв, що очікує своєчасного виконання "Внешэкономбанком" зобов'язань щодо докапіталізації дочірнього банку в Україні та уважно відстежує хід виконання цих зобов'язань. За інформацією регулятора, в "Промінвестбанку" з середини 2014 року працює куратор Національного банку, який відстежує ситуацію і контролює банківські операції.

"Промінвестбанк" є одним із найбільших українських банків за обсягом активів. 99,4% акцій банку знаходяться у власності російської державної корпорації "Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності ("Зовнішекономбанк").

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За 9 місяців 2015 року отримав 6,347 мільярда гривень збитку проти 1,077 мільярда гривень прибутку за аналогічний період минулого року. Дані річної фінансової звітності наразі не оприлюднені.

У грудні минулого року НБУ видав "Промінвестбанку" рефінансування на 200 мільйонів гривень.