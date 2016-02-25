Нацбанк заявляє, що не вимагав блокувати банківські картки фізосіб

Про це йдеться в роз'ясненні НБУ в соцмережі Facebook у відповідь на публікації в ЗМІ про те, що українські банки почали блокувати картки клієнтів за «дивні» доходи, посилаючись на вимоги регулятора.

Читайте такожМВФ висунув Нацбанку умови для можливого скасування обмежень на валютному ринку

За інформацією НБУ, останнім часом громадяни стали отримувати листи від банків про необхідність проходження ідентифікації. Зокрема, банки просили впродовж певного часу звернутися з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, у відділення банку для проведення додаткового уточнення інформації.

«Ми розуміємо, що проходження ідентифікації вимагає від громадян України витрат певного часу. Однак це значний крок на шляху боротьби з шахрайством і відмиванням грошей. Будь ласка, поставтеся з розумінням до цього процесу», - йдеться в повідомленні НБУ.

Довідка УНІАН. Чинний закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» вимагає від банків регулярної ідентифікації клієнтів, що допомагає в боротьбі зі схемними операціями та відмиванням коштів.

У липні 2015 року, відповідно до вимог оновленого закону, НБУ відновив своє Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, встановивши вимогу до банків провести ідентифікацію своїх клієнтів до кінця 2015 року.