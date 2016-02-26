Україна втратила 1,2 мільярда від нелегального обігу нафтопродуктів - ГФС

Втрати державного бюджету від нелегального обігу нафтопродуктів у вигляді недоотримання акцизних податкових відрахувань за підсумками 2015 року склали 1,2 мільярда гривень, йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби, поширеному за підсумками зустрічі керівництва відомства з виробниками і реалізаторами нафтопродуктів в Україні.

У ГФС підкреслили, що на даний момент ринок нафтопродуктів в Україні демонополізовано, однак спроби працювати в тіні, що робляться з боку виробників, як і раніше мають місце. За даними Служби, податкова міліція щодня конфіскує паливо або закриває його незаконне виробництво. В минулому році вилучено 35 тисяч тонн пального на суму 620 мільйонів гривень.

"На початку поточного року вже вилучено 2,3 тисячі тонн пального на суму 40 мільйонів гривень і ліквідовані близько 40 незаконних АЗС", - повідомили в ГФС.

У відомстві зазначили, що підприємці, прагнучи ухилитися від сплати акцизів на нафтопродукти в 2015 році, часто не декларували виробництво бензинових сумішей, маніпулювали кодами УКТЗЕД під час реєстрації податкових накладних, ввозили нафтопродукти з порушенням митних правил, у тому числі - за заниженою вартістю. При цьому лише місцеві бюджети, за інформацією ГФС, втрачали до 80 мільйонів гривень податкових відрахувань до місяць.

"Виявлені факти стануть предметом перевірки в 2016 році", - підкреслили в ГФС.

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Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Кабінет міністрів України затвердив порядок введення електронних акцизних накладних на нафтопродукти, в першу чергу паливо, і створення реєстру накладних.

Представляючи ці рішення, міністр фінансів України Наталія Яресько підкреслила, що вони прийняті з урахуванням поправок від Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Державної фіскальної служби і Державної регуляторної служби.

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За словами Яресько, прийнятий порядок охоплює весь спектр питань системи реалізації палива. Запровадження акцизних накладних з 1 березня 2016 року було схвалено Верховною Радою в кінці 2015 року.