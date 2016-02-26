Уманський: відмова від мінімальної ціни на тютюн коштуватиме бюджету 2,2 мільярди

Про це в інтерв’ю «Українській правді» заявив екс-заступник міністра фінансів Ігор Уманський.

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За його словами, йде боротьба за ринки між компаніями. «Деякі компанії продають сигарети нижче за собівартість. Мінімальна роздрібна ціна підтягнула би базу оподаткування, в тому числі і з ПДВ», - відзначає Уманський.

На думку експерта, «введення і не введення мінімальної ціни, підвищення адвалора – це питання як впливу на ринок, так і, відповідно, гри на ті чи інші інтереси».

«Те, що ми бачимо, - це не конкурентні способи боротьби», - заявив Уманський, відповідаючи на запитання журналіста про підвищення адвалора в інтересах Imperial Tobacco.

Експерт також скептично оцінив очікування зростання надходжень до бюджету на 23 млрд. грн.. в 2016 році у зв’язку з підвищенням акцизів.

«Математично – сходиться, практично – ні. Не враховані прості речі – зниження купівельної спроможності населення і природне падіння «білих» продажів, в тому числі і через зростання тіньового ринку через підвищення податкових ставок», - відзначає Уманський.

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За його словами, «ризики недобору колосальні». «Важко дати точний прогноз, але, думаю, теж не менше 5-7 млрд. грн.», - додав Уманський.