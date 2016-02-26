Демчишин лобіював у Кабміні інтереси російського бізнесмена Григоришина – заступник міністра

Про це у своєму блозі для видання «Українська правда» повідомив заступник міністра Кабінету міністрів Вадим Гламаздін.

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«Міністерству енергетики не вдалося «пробачити» борги «Луганського енергетичного об'єднання» перед «Енергоринком», хоча таке рішення намагався пролобіювати особисто міністр», - пише Гламаздін.

За його словами, компанія «Луганське енергетичне об'єднання», що є монопольним постачальником електроенергії в Луганській області, накопичило перед держпідприємством «Енергоринок» понад 1,2 млрд грн боргу за електроенергію, поставлену на підконтрольну проросійським сепаратистам територію.

«Тобто ЛЕО («Луганське енергетичне об'єднання» – УНІАН) отримує електроенергію від «Енергоринку», але не платить за неї. За наявною інформацією, ЛЕО збирає гроші зі споживачів, і просто не платить «Енергоринку». Крім того, ЛЕО відмовляється перереєструватися на підконтрольній території Україні», - зазначає Гламаздін.

«Міненерго запропонувало провести рішенням Кабміну схему, як не тільки пробачити борги ЛЕО, але й забезпечити постачання електроенергії на неконтрольовані території Луганської області на постійно-безоплатній основі, тобто за гроші українських громадян», - додав він.

За словами заступника міністра, Міненерговугілля запропонувало уряду замінити ЛЕО, як постачальника електроенергії на неконтрольовані території Луганської області, на державне підприємство «Регіональні електричні мережі» (РЕМ), яке ніколи не працювало з кінцевими абонентами і має значно більші борги перед «Енергоринком».

«Найцікавіше - на момент внесення пропозиції РЕМ перебувало у процедурі банкрутства і мало заарештовані рахунки, тобто не могло проводити розрахунки. І міністр знав про це. Тобто пропозиція означала: "пробачити" борг приватної компанії без шансів колись його повернути і дати їй можливість отримувати через РЕМ електроенергію для неконтрольованої території - безкоштовно і без шансів на оплату», - наголосив Гламаздін.

У кінцевому підсумку, як повідомляє Гламаздін, Кабмін відхилив пропозицію Міненерго.

«Моя діяльність на цій посаді до певної міри не подобається міністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину», - пояснив Гламаздін.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2016 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звинуватив російського бізнесмена Костянтина Григоришина, який має широкі ділові інтереси в Україні, у фінансуванні антиукраїнських сил, включаючи політичні рухи.

13 січня 2016 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні уряду, звертаючись до міністра енергетики Володимира Демчишина, заявив про ознаки протекціонізму з боку держкомпанії «Укренерго» на користь російського бізнесмена Костянтина Григоришина, що виникли при проведенні тендерів на закупівлю трансформаторів вартістю понад 2 млрд грн.