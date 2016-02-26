Нацбанк і Мінфін вивели "Родовід Банк" з ринку

Правління Національного банку України за погодженням з Міністерством фінансів як власником державного "Родовід Банку" прийняло рішення про визнання банку неплатоспроможним та його передачу до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як повідомляється на сайті Мінфіну, дане рішення ухвалене у рамках Стратегії розвитку державних банків, затвердженої Кабінетом Міністрів України 11 лютого.

У повідомленні наголошується, що рішення ухвалено з міркувань раціональності управління державною власністю та коштами бюджету.

Мінфін нагадав, що "Родовід Банк" був докапіталізований державою у 2009 році на 8,4 мільярда доларів і ще на 3,95 мільярда гривень у 2011 році, коли набув статусу санаційного банку. При цьому за 7 років перебування у власності держави банк не врегулював питання проблемних активів і не розвинув успішну санаційну модель, а його подальше існування як окремого банку без підтримки держави не видається можливим.

Як зазначив Мінфін, одна із причин, з якої банк не став повноцінним санаційним банком, - відсутність на законодавчому рівні механізмів передачі та реалізації проблемних активів банків державного сектора. Крім того, як санаційний банк "Родовід Банк" показав низьку результативність роботи навіть з власними активами, оскільки у період його роботи як санаційної установи доходи банку покривали лише адміністративні витрати, а держава не отримувала дивідендів від його діяльності.

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Як згодом повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на своєму сайті, в банк введено тимчасову адміністрацію строком на 1 місяць - до 25 березня 2016 року включно під керівництвом Віктора Куліша.

Як повідомляв УНІАН, держава через Міністерство фінансів володіє трьома з найбільших за обсягом активів банками - "Укрексімбанком", "Ощадбанком" і "Укргазбанком", а також "Українським банком реконструкції та розвитку", "Земельним банком" та санаційним "Родовід Банком".

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У рамках затвердженої урядом стратегії для державних банків Мінфін анонсував поетапний вихід з їхнього капіталу. Приватизація двох найбільших державних банків - "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" - почнеться у середині 2018 року, коли уряд планує продати 20% акцій цих банків. Також Мінфін планує повністю вийти з капіталу інших держбанків, зокрема шляхом їх ліквідації, вже до кінця 2017 року.