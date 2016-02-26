Нацбанк позбавив ще одну компанію ліцензії на валютні операції

Національний банк України відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у групи "Інвестиційний стандарт".

Як повідомляється на сайті НБУ, розпорядження про відкликання ліцензії датоване 25 лютого.

Причини відкликання ліцензії не зазначено.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк посилив вимоги до небанківських пунктах обміну валют, зобов'язавши їх надавати інформацію про структуру власності, а також підвищив вимоги до мінімального розміру власного капіталу.

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Капітал небанківської фінустанови до 1 липня 2016 року має становити не менше 20 мільйонів гривень, якщо кількість структурних підрозділів не перевищує 100. Кожне додаткове збільшення їх кількості на 50 одиниць вимагає збільшення капіталу на 5 мільйонів гривень.