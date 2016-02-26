У США знову нагадали, що санкції проти Росії діятимуть до повного виконання нею Мінських угод

У Росії є вибір - або повністю виконати Мінські угоди, або продовжувати стикатися з руйнівними для економіки санкціями.

Про це заявив УНІАН офіційний представник Державного департаменту США Джошуа Бейкер.

"Санкції - це не самоціль, вони були введені в першу чергу, щоб підтримати фундаментальні права України. У Росії є простий вибір: повністю виконати Мінські угоди або продовжувати стикатися з руйнівними для економіки санкціями", - сказав він.

"Шлях до зняття санкцій зрозумілий: вивести озброєння і війська з Донбасу; гарантувати повернення всіх українських заручників; забезпечити повний доступ гуманітарної допомоги на окуповані території, який, до речі, є обов'язковим за міжнародним правом і ряду резолюцій ООН; підтримати вільні, справедливі вибори на Донбасі під контролем міжнародних спостерігачів та згідно з законодавством України; відновити контроль Україною належить їй боку міжнародної кордону", - сказав Бейкер.

Читайте такожПутін відмовився пов'язувати санкції проти РФ з виконанням Мінських домовленостей

"Росія може довести своїми діями, що вона поважатиме суверенітет України так само, як вона наполягає на дотриманні свого власного", - заявив представник Держдепартаменту США.

Також, за його словами, питання санкцій проти РФ пов'язаний із зобов'язаннями США щодо оборони в Східній Європі, включно з Україною.

Читайте такожУ Путіна поскаржилися, що санкції США не дають РФ освоювати Арктику

"США значно збільшили свою прихильність європейської безпеки з запланованим чотириразовим збільшенням наших витрат на Ініціативу європейської безпеки: від менш 790 мільйонів до 3,4 мільярда доларів. Це дозволить нам підтримувати військову техніку однієї дивізії в Європі та додаткову військову бригаду в Центральній і Східній Європі, що робить нашу підтримку і підтримку НАТО, помітнішою і відчутнішою", - зазначив Бейкер.