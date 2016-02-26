Мораторій на перевірки бізнесу в Україні можуть продовжити "мінімум на рік"

Мораторій на перевірки бізнесу в Україні, введений за пропозицією уряду в серпні 2014 року і продовжений наприкінці 2015 року на перше півріччя поточного року, може бути продовжено й далі мінімум на рік", повідомила в ході брифінгу в уряду голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна.

Вона нагадала, що в листопаді 2015 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про продовження мораторію на перевірки бізнесу, і зараз, за словами Ляпіної, робота в парламентських комітетах триває.

"Думаємо, що буде прийнято рішення про продовження мораторію - мінімум на рік", - сказала Ляпіна. При цьому вона підкреслила, що мораторій буде мати чіткий механізм винятків, коли перевірки будуть проводитися, але за рішенням уряду, наприклад, або на підставі серйозної скарги або обґрунтованої претензії.

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Як повідомляв УНІАН, мораторій на перевірки бізнесу, введений в серпні 2014 року, не поширюється на планові фіскальні перевірки, але при цьому є важливим методом підтримки бізнесу на період реформи регуляторної системи в Україні. На поточний момент Мінекономрозвитку активно розробляє проект створення спеціального електронного реєстру перевірок, який буде акумулювати всі дані про планових фіскальних перевірок бізнесу.

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