Нацбанк вирішив ліквідувати "Авант-Банк"

Національний банк України 25 лютого ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації «Авант-Банку».

За інформацією на сайті НБУ, регулятор прийняв таке рішення за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Нацбанк нагадав, що банк був віднесений до категорії проблемних на початку грудня 2015 року. В кінці року стан ліквідності "Авант-Банку" значно погіршився, і, враховуючи відсутність у акціонерів чітких планів щодо поповнення ліквідності банку та невиконання операцій клієнтів у встановлений законодавством термін, Нацбанк відніс "Авант-Банк" до категорії неплатоспроможних.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 29 січня прийняв рішення про віднесення "Авант-Банку" до категорії неплатоспроможних.

За оцінками регулятора, кошти 96% вкладників цього банку будуть відшкодовані Фондом гарантування вкладів фізосіб в повному обсязі, який становитиме близько 550 млн грн.

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Довідка УНІАН. «Авант-банк» – універсальний комерційний банк, зареєстрований Національним банком України у 2009 році. За інформацією на сайті банку, станом на 1 січня 2015 року головним його акціонером є компанія "Стабіл Холдинг", опосередкованим власником якої є Ігор Завацький.