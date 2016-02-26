Заборгованість із зарплати в Україні знову перевищила 2 мільярди

Заборгованість із виплати заробітної плати в Україні в січні 2016 року зросла на 11,3% порівняно з груднем 2015 року і на 1 лютого становила 2,09 млрд грн, повідомила Державна служба статистики.

За даними Держстату, заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств у січні збільшилася на 14% - до 1,5 млрд грн.

Основна сума боргу сформувалася на промислових підприємствах (73%). На працівників сфер транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності припадає 10,8% заборгованості.

При цьому найбільш суттєві суми заборгованості накопичили підприємства Луганської (25,4%), Донецької (21,8%) та Харківської (8%) областей.

У повідомленні зазначається, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, заборгованість із виплати заробітної плати в Україні в грудні скоротилася на 6,5% порівняно з листопадом і на 1 січня 2016 року становила 1,88 млрд грн.