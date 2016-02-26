Гривня йде на вихідні з курсом 27,20 за долар

У п'ятницю, 26 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 27,10/27,20 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,7440/29,8520 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3620/0,3640 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 27,0544 грн/дол., на цю годину укладено 544 угоди на суму 233,64 млн дол.