Доходи держбюджету в січні зросли більш ніж на 7 мільярдів

За січень 2015 року до загального і спеціального фондів державного бюджету України, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 29,637 млрд грн, що на 32,6%, або на 7,3 млрд грн, що більше показника за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Держказначейства.

За оперативними даними Держказначейства, в січні 2016 року до загального фонду держбюджету надійшло 27,860 млрд грн, що на 8,5 млрд грн, або на 44%, перевищує показник січня 2015 року, а також на 17,7% перевищує показник, передбачений у держбюджеті на січень поточного року. До спеціального фонду держбюджету за звітний період надійшло 1,777 млрд грн, що нижче за тогорічний показник на 1,2 млрд грн, або на 40,4%.

Як повідомляв УНІАН, доходи зведеного бюджету України, за оперативними даними, за січень 2016 року становили 34,7 млрд грн, що на 8,7 млрд грн, або на 33,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Верховна Рада Україна о 4 ранку 25 грудня прийняла закон України про державний бюджет на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП і з доходами 595 млрд грн.