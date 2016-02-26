Невдала спроба формування нового Кабміну поставить під загрозу співпрацю з МВФ - Яценюк

Невдала спроба формування нового уряду в разі відставки прем'єр-міністра поставить під загрозу співпрацю з ключовим кредитором України Міжнародним валютним фондом.

Як повідомила прес-служба Кабінету міністрів України, про це прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Якщо я вас більше не влаштовую, вам потрібно сформувати новий уряд", – цитує прес-служба відповідь Яценюка президенту України Петру Порошенку.

Однак Яценюк наголосив, що неможливість сформувати новий Кабінет міністрів призведе до дострокових виборів.

"А в цей час не буде нікого, хто міг би виконати наші життєво важливі кредитні угоди з Міжнародним валютним фондом", - цитується в повідомленні голова уряду.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада України підтримала проект постанови №4063 "Про відхилення звіту Кабінету міністрів України та визнання діяльності Кабінету міністрів України незадовільною".

Проте пізніше народні депутати відмовилися підтримати проект постанови №4080" Про відповідальність Кабінету міністрів України (щодо прийняття резолюції недовіри Кабінету міністрів України)". Відповідне рішення підтримали лише 194 парламентарія з 226 мінімально необхідних.

Перед початком звіту Кабінету міністрів 16 лютого президент України Петро Порошенко закликав генпрокурора Віктора Шокіна і прем'єра Арсенія Яценюка піти у відставку.

Пізніше стало відомо про те, що голова ГПУ написав відповідну заяву, а Порошенко вніс до Ради подання на його звільнення. Арсеній Яценюк ж на заяву президента ніяк не відреагував.